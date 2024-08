Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia promove eventos abertos ao público durante todo mês de agosto

A Marinha do Brasil (MB) celebra, no dia 23 de agosto, o dia da Aviação Naval e, em comemoração à data, o Comando da Força Aeronaval (ComForAerNav) informa que promoverá uma série de eventos abertos ao público ao longo deste mês, trazendo atrações esportivas e culturais para a Região dos Lagos.

Em parceria com a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia (PMSPA), a Aviação Naval elaborou um calendário de eventos, iniciando com a exposição “São Pedro da Aldeia, Morada da Aviação Naval!”, na Casa da Cultura do município, que versa sobre a história da Aviação Naval, com a escolha de São Pedro da Aldeia para ser a única Base Aérea Naval do Brasil e suas aeronaves.

No primeiro final de semana do mês, o sábado, 3 de agosto, contará com uma Regata a Remo em Escaler, que acontecerá na Praça Hermógenes Freire da Costa, em São Pedro da Aldeia, ponto central da cidade, a partir das 08h30. Contará com cerca de 500 atletas da MB distribuídos nas seguintes modalidades: Feminino, Sub 24, Masculino e Feminino PROFESP, Misto, Veterano e Sênior. O Remo em Escaler é um dos esportes mais antigos praticados no Brasil, e um barco tradicional na MB, sendo usado para a formação marinheira, cerimoniais e atualmente em competições.

No domingo (04), será realizado o 2º Passeio Ciclístico Morada da Aviação Naval. Após a participação de 1.200 ciclistas no ano de 2023, a MB e a PMSPA, com o apoio da Associação Aldeense de Ciclismo, lançam a 2ª edição do evento, com início às 08h00 e tendo como ponto de concentração e partida o monumento do helicóptero e letreiro “Eu amo São Pedro”, localizado no início da orla da Lagoa de Araruama no KM 6. Adultos e crianças realizam um percurso por dentro do Complexo Aeronaval, passando pelo aeroporto e conhecendo de perto as aeronaves em exposição.

No dia 25 de agosto, domingo, a Aviação Naval e a PMSPA promoverão a 3ª edição da Corrida Morada da Aviação Naval, evento muito aguardado pelos corredores profissionais e amadores da Região dos Lagos, com início a partir da Praça do Canhão às 08h00 e com término no Museu da Aviação Naval. O percurso de 5 km passa pelo Complexo Aeronaval e também traz a oportunidade de visitar a área militar e conhecer os helicópteros, aviões e aeronaves remotamente pilotadas do inventário da MB.

No dia 17 de agosto, a Rústica Natatória acontecerá na praia Linda, próximo à ilha do Boi, com largada às 08h00 e congregando atletas militares e civis num percusso de 1.500 metros, nas modalidades Feminino, Masculino, Geral, Sênior e PCD, com premiação por categoria e medalha de participação.

E para finalizar o mês de aniversário da Aviação Naval, a MB realizará o “Portões Abertos” no dia 31 de agosto, a partir das 09h00. Um evento tradicional nas bases militares de todo mundo e que não ocorre em São Pedro da Aldeia desde o ano 2019.

A última edição contou com a presença de 30 mil pessoas, e estima-se que este ano cerca de 50 mil pessoas compareçam. O evento contará com exibições aéreas, voos de demonstração, lançamento/salto de paraquedistas, exposição de meios dos Fuzileiros Navais, além da participação da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira.

O objetivo é que o público possa conhecer um pouco do trabalho que é realizado pela Marinha e pela Aviação Naval. Além das atrações militares, o evento contará com uma praça de alimentação e atrações para o público de todas as idades.