Batida frontal entre carro e ônibus deixa motorista gravemente ferido na RJ-102, em Búzios

Um motorista de 68 anos ficou gravemente ferido após bater de frente com um ônibus da Viação Montes Brancos na noite deste sábado (6) em Armação dos Búzios. O acidente aconteceu por volta das 19h30, na altura do km 119 da rodovia RJ-102, no bairro Cem Braças.

De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar, o coletivo trafegava no sentido Cabo Frio quando o carro de passeio, que seguia na direção oposta, invadiu a contramão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate. O idoso que conduzia o carro foi socorrido e encaminhado com ferimentos graves para o Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé. O motorista do ônibus, de 33 anos, também sofreu ferimentos e buscou atendimento na mesma unidade de saúde por meios próprios.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais militares constataram que o motorista do carro de passeio não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O local da batida foi preservado pela PM até a chegada da Polícia Civil, que realizou a perícia técnica para apurar as causas do acidente.

Após os trabalhos, o carro de passeio e os pertences do motorista ferido foram entregues aos cuidados de familiares e amigos.