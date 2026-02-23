BBQ Festival promete três dias de churrasco, música e diversão em Arraial do Cabo

Evento no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos será realizado entre os dias 6 e 8 de março, com entrada gratuita e grandes shows de pop rock

O Arraial BBQ Festival chega para movimentar o mês de março em Arraial do Cabo com três dias de muita gastronomia e grandes shows. O evento será realizado nos dias 6, 7 e 8 de março, no Estádio Municipal Hermenegildo Barcellos (Barcelão), com entrada gratuita.

Com curadoria da equipe do Blend BBQ Festival — reconhecido como um dos maiores festivais de churrasco do Brasil — o evento reúne o melhor do universo da carne a uma programação musical de destaque, prometendo uma experiência completa para moradores e turistas.

O público poderá aproveitar diversas estações de carnes premium comandadas por chefs assadores renomados, com cortes preparados ao vivo, como costela no fogo de chão, torresmo de rolo, cupim defumado, ancho, picanha e hambúrguer na brasa. O festival contará ainda com estandes de chope gelado, drinks autorais e área kids, garantindo diversão para toda a família.

No palco, bandas tributo ao rock nacional e internacional animam os três dias de programação. Uma grande atração nacional, que será anunciada em breve, ficará responsável pelo encerramento do evento.

O festival conta com patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, além do apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.

Confira a programação:

Sexta-feira, 6 de março

16h às 0h

Capital Elétrico – Tributo ao Rock Nacional

Black Circle – Tributo ao Pearl Jam

Sábado, 7 de março

12h às 0h

Perdidos na Selva – Tributo ao Rock Nacional

Markyze – Tributo ao Charlie Brown Jr.

Ramona Rox – Rock Nacional e Internacional

Pepper Spray – Tributo ao Red Hot Chili Peppers

Domingo, 8 de março

12h às 0h

Os Cascas – Clássicos do Rock

Mais do Mesmo – Tributo à Legião Urbana

Dr. Law – Rock Nacional e Internacional

Show nacional a ser anunciado