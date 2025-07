Bebê que morreu após explosão caseira é enterrada em Cabo Frio

Foi enterrada na tarde desta quarta-feira (23), no cemitério Jardim Esperança, em Cabo Frio, a bebê que morreu devido a uma explosão em casa, causada pelo uso de álcool para cozinhar.

A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro no começo da tarde desta terça-feira (22). Desde o primeiro momento, o caso da vítima era delicado; ela foi socorrida em estado gravíssimo e precisou ser transferida por um helicóptero de Cabo Frio para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo.

De acordo com depoimentos de vizinhos e familiares, a explosão teria sido provocada após o gás de cozinha acabar, e o pai da bebê abastecer um fogareiro com álcool líquido.

Os pais da criança continuam internados no Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama. O homem teve 80% do corpo queimado, e a mãe da criança também está internada em estado grave, com 50% do corpo queimado.