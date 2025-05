Belo encanta público de Arraial do Cabo

Que noite! Fechando em grande estilo as comemorações pelos 40 anos de emancipação de Arraial do Cabo, o cantor Belo deu show, encantou o público e colocou todo mundo para sambar.

Num só coro, o público correspondeu e cantou junto. Inesquecível é a palavra para definir a noite de aniversário!

A comemoração começou cedo, com alvorada e a banda Furiosa ganhando as ruas do Cabo e anunciando o início do dia do aniversário. O desfile cívico encantou o público presente na Av. Leonel de Moura Brizola.

No palco, na Praia dos Anjos, Dudu Lima e Diogo Supremo abriram a noite com muito pagode. E, para fechar com chave de ouro, Belo trouxe o pagode romântico que colocou a multidão para cantar e se emocionar.