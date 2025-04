No dia 13 de maio, quem sobe ao palco na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, é ele, Belo, um dos maiores nomes da música brasileira, referência no pagode e na música romântica, dono de hits que marcaram gerações como Perfume, Farol das Estrelas e Reinventar.

Com mais de 7 milhões de discos vendidos, sucessos entre os mais tocados nas rádios e TVs, Belo é um dos artistas solo mais queridos do Brasil, e vai estar com a gente nas comemorações pelos 40 anos de Arraial!