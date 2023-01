Biblioteca itinerante do Sesc RJ permanece em Cabo Frio até o fim do ano

O projeto BiblioSesc em Cabo Frio vai funcionar na cidade até o final do ano. Iniciativa do Serviço Social do Comércio do Rio de Janeiro (Sesc RJ), a atividade leva à população um acervo itinerante com mais de quatro mil livros disponíveis para consulta ou para empréstimo. A temporada deste ano começou em 13 de janeiro e segue até 31 de dezembro de 2023.

Criado para incentivar o hábito de leitura e ampliar o alcance do público, o projeto circula pelo país com 54 unidades móveis, que dispõem de livros criteriosamente selecionados, constantemente renovados e disponibilizados para empréstimo gratuito.

O veículo fica estacionado, em dias alternados, em dois locais: na praça Porto Rocha, no Centro, sempre às quintas-feiras, das 9h30 às 17h, e na praça Agenor dos Santos, no Jardim Esperança, às terças-feiras, das 9h30 às 17h.

A população poderá consultar os livros no local ou realizar um empréstimo, com prazo para devolução de 14 dias. Para isso, o interessado deverá preencher um cadastro e apresentar documentos pessoais (carteira de identidade e CPF) e comprovante de residência. O acervo completo está disponível para consulta no site oficial do Sesc (www.sesc.com.br/bibliotecas).

Crianças com menos de 12 anos deverão estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis, e as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino Cabo Frio também poderão agendar visitação guiada, por meio da Secretaria de Educação.