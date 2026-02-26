Bicheiro Adilsinho é chefe da máfia dos cigarros é preso em Cabo Frio

O bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, foi preso na manhã desta quinta-feira (26) em uma operação integrada da PF (Polícia Federal) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

De acordo com informações das corporações, ele foi capturado em uma casa em Cabo Frio, em uma ação que contou com o apoio do Serviço Aeropolicial.



Contra ele havia pelo menos 4 mandados de prisão em aberto:

Na Justiça do RJ, responde como mandante da morte de Fabrício Alves Martins de Oliveira.

Na Justiça Federal, é apontado como chefe da máfia dos cigarros;

Na Justiça do RJ, responde como mandante da execução de Marco Antônio Figueiredo Martins, o Marquinhos Catiri, rival da contravenção;

Na Justiça do RJ, responde como mandante do assassinato de Fábio Alamar Leite;

Em duas décadas, Adilsinho percorreu um caminho que o levou do submundo dos cassinos ilegais à cúpula do crime organizado no Rio de Janeiro.

Segundo investigações da Polícia Federal, ele começou sua trajetória fabricando e criando softwares para máquinas de videobingo adulteradas — conhecidas no meio como “draculinhas”.