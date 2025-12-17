Bituqueiras são instaladas nas praias de Cabo Frio para combater descarte inadequado

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, iniciou nesta terça-feira (16) a instalação de bituqueiras em praias do município como parte das ações de educação ambiental do programa “Cabo Frio Educada”. A iniciativa visa combater o descarte inadequado de guimbas de cigarro, que estão entre os resíduos mais encontrados nas praias e orlas da cidade.

A operação teve início pela Praia do Foguete e seguiu ao longo da Praia do Forte, contemplando pontos de grande circulação, como a região da Duna Boa Vista (Duna Preta), a Praça das Águas e o Canto do Forte. Além das bituqueiras, restaurantes e quiosques da Praia do Forte receberam adesivos informativos com orientações sobre o descarte adequado das bitucas de cigarro, ampliando o alcance da ação junto a comerciantes, moradores e turistas.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, a instalação das bituqueiras é uma medida simples, mas com grande impacto ambiental.

“As bitucas de cigarro são um microlixo muitas vezes negligenciado, mas extremamente poluente. Ao oferecer pontos adequados para o descarte e informar a população sobre os danos causados por esse resíduo, estamos estimulando a mudança de comportamento e contribuindo diretamente para a preservação das nossas praias, que são um dos nossos maiores patrimônios naturais”, destacou.

Nos adesivos e placas instalados nas orlas, a população é alertada para os impactos desse tipo de resíduo. As peças informativas destacam que um único cigarro contém mais de sete mil substâncias químicas prejudiciais à saúde, entre elas nicotina, monóxido e dióxido de carbono, benzeno, amônia, formaldeído e metais pesados. Além dos prejuízos à saúde, os componentes podem contaminar o solo, a água e afetar a fauna marinha.

A ação é embasada em dados concretos sobre a composição dos resíduos encontrados nas praias do município. Uma pesquisa realizada pela concessionária Prolagos, responsável pelos serviços de água e esgoto em Cabo Frio, analisou 2.481 itens coletados em cinco cidades da Região dos Lagos, como parte de um levantamento regional de resíduos sólidos. O levantamento, realizado entre novembro de 2023 e setembro de 2024, indicou que o plástico corresponde a 55% dos resíduos encontrados, seguido por vidro e cerâmica (26%) e metal (6%).

No ranking específico de Cabo Frio, os cigarros, filtros e bitucas figuram entre os resíduos mais recorrentes, com 591 itens identificados, evidenciando a relevância do microlixo associado ao consumo de cigarros. Os resultados apontaram ainda que a maior parte dos resíduos encontrados nas praias está relacionada ao descarte inadequado pós-consumo de bebidas e alimentos, reforçando a necessidade de ações de educação ambiental.

“As guimbas lideram o ranking geral de itens identificados nas praias e, agora, com a proximidade do verão, precisamos reforçar mais essa campanha educativa. É fundamental que cidadão dê o exemplo, faça a sua parte e se conscientize sobre a importância do descarte correto desse tipo de microlixo. A manutenção da qualidade das nossas praias tem que ser um compromisso de todos”, complementou o secretário.