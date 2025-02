O carnaval já está chegando!!! E para aquecer todos os foliões, a secretaria de Turismo preparou o Esquenta dos Blocos, a partir deste final de semana, às 20h, na Praça Edyla Pinheiro.

Para esta sexta-feira (07) foi preparado um grande show com Davi Quaresma, a partir das 22h, e no sábado (08), a partir das 20h, o Bloco do Zeca agitará toda população com muitas homenagens a Zeca Pagodinho.