Blocos de carnaval garantirão a folia em Búzios

O carnaval na cidade mais badalada do Brasil promete ser de muita alegria e folia. Os 17 blocos que, tradicionalmente, arrastam os foliões pelas ruas do município já estão aquecendo as baterias para os dias de festa.

A Prefeitura de Búzios apoia a diversão e o lazer e, por isso, está trabalhando para que a festa aconteça da melhor maneira possível, com segurança e muita diversão a todos.

Para causar o menor transtorno possível, a prefeitura informa previamente que o trânsito sofrerá alterações no dia 19 devido a passagem do Bloco Cachaça no Bule, que terá concentração no Posto do Ceceu, em Manguinhos.

Os condutores de veículos que precisarem se locomover em direção ao centro da cidade deverão seguir pela Avenida Geribá (ao lado da Igreja de Santa Rita, em Manguinhos) e seguir até a Avenida Gerbert Perissé. O condutor pegará a esquerda pela rua Vieira Câmara e, desta forma, retornará à avenida principal.

A passagem dos Blocos terá início no dia 15 de fevereiro com o Bloco Não é Não, uma iniciativa da Secretaria da Mulher e do Idoso como forma de combater o assédio contra mulheres no carnaval. Esse bloco vai se concentrar em dois dias e dois locais distintos. No dia 15 no Canto Direito da Praia de Geribá, às 14h e no dia 16, na Praça Santos Dumont, às 16h. Durante a passagem do bloco, serão distribuídos preservativos pela Secretaria de Saúde de Búzios e também informações sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Ainda no dia 15 de fevereiro, o Bloco Viúvas do Peru Molhado vai se concentrar no Bar Botafogo, no Centro da Cidade, a partir das 19h.

No dia 17 a festa ficará por conta de três Blocos. Unidos da Cem Braças tem concentração marcada para as 16h, na Praça do Jorjão. O Bloco Carnagay vai se concentrar às 17h, na Praia da Armação e o Bloco Pinto no Lixo começa a aquecer a bateria às 18h, na rua 18, no bairro Rasa.

No dia 18, mais uma vez o Bloco Unidos da Cem Braças vai se concentrar às 16h na Praça do Jorjão. Enquanto isso, o Bloco Arpoador da Rasa se concentrará na Praça Tia Uia (INEFI), no bairro Rasa, às 16h. Já o Bloco Unidos da Rasa vai se concentrar no Trevo da UBS da Rasa a partir das 17h. E no Centro da Cidade, o Bloco Aí Meus Ossos se concentrará às 19h no Shopping Nº 1.

No dia 19 de fevereiro, o Bloco Afoxé Odoya se concentrará às 18h na Praça dos Ossos, na Armação. Já o Bloco Cachaça no Bule, fará sua tradicional concentração às 15h, no Posto do Ceceu, em Manguinhos. E mais uma vez, o Bloco Unidos da Cem Braças fará sua concentração na Praça do Jorjão às 16h.

Dia 20 é a vez do Cocota De Tucuns fazer sua tradicional passagem na cidade. A concentração será às 14h na Praça de Tucuns. O Bloco Hare do Amor Perfeito tem concentração marcada na Praça Santos Dumont, no Centro, às 18h. E encerrando as programações dessa data, o Bloco Vou Ali e Volto já, vai se concentrar às 20h30, também na Praça Santos Dumont.

No dia 21 a folia ficará por conta de quatro blocos. A partir das 15h o Chupa Mas Não Baba vai se concentrar na Praça Santos Dumont. O Deixa Eu Beber Em Paz se concentrará no Bar Botafogo, no Centro da Cidade, às 18h. O Bloco Não Tem Água Na Moringa vai se concentrar no Hotel Selina, às 15h. E o Bloco Arpoador da Rasa vai partir para a Praça Santos Dumont e iniciará sua concentração às 18h.

E no dia 22, último dia de festa, o Bloco Chupa Essa Cachaça fará sua concentração na Praça Santos Dumont, no Centro, a partir das 15h.

A Prefeitura de Búzios deseja a todos um ótimo carnaval da maneira que cada um preferir curtir esses dias. E é sempre bom lembrar, se dirigir, não beba, use camisinha e respeito é um direito de todos. Os serviços essenciais do município estarão em pleno funcionamento. A Tenda de Urgência da Ferradura funcionará 24h, do mesmo modo o Hospital Municipal Rodolpho Perissé e o PU da Rasa.