Bolsão da Juju, na Praia do Forte, em Cabo Frio, recebe cumprimento de compensação ambiental

Cumprindo uma solicitação de extensão da compensação ambiental, o Shopping Park Lagos iniciou, nesta segunda-feira (26), a remoção do que restou do material dos antigos quiosques, que ficavam instalados na localidade conhecida como Bolsão da Juju, na altura da Praia das Dunas, em Cabo Frio. As ações vão continuar até que todos os objetos sejam removidos.

Ainda por conta do cumprimento, já foi iniciada a revitalização da Faixa Marginal de Proteção do bairro Palmeiras, com espécies nativas e típicas do ecossistema local, com o plantio de centenas de mudas de árvores.

Outras ações ainda serão realizadas pelo Shopping Park Lagos visando a compensações ambientais, como a recuperação da Rua João Luiz Gago, incluindo iluminação e calçada, que beneficiará os moradores da localidade com uma nova orla.