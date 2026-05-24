Bombeiros fazem buscas por jovem de 18 anos que desapareceu em praia de Arraial do Cabo

O Corpo de Bombeiros realiza buscas, desde a manhã deste domingo (24), por Tiago Henrique Guedes Silva, de 18 anos, que desapareceu na Praia de Massambaba, em Arraial do Cabo.

Os agentes saíram para fazer o resgate por volta das 10h50. À tarde, a assessoria do Corpo de Bombeiros informou ao g1 que houve acionamento de mergulhadores do Grupamento de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca, além de drones e de uma aeronave.

A ocorrência está sendo coordenada pelo quartel de Arraial do Cabo e conta ainda com apoio do quartel de Cabo Frio, cidade vizinha.

A vítima é do Rio de Janeiro. O padrasto de Tiago, Fernando Melo do Nascimento, tem casa em Arraial do Cabo e acompanha o trabalho de perto. Ele disse ao g1, por volta das 15h20, que não estava avistando aeronave nem drones sobrevoando o local.

“Estou aqui no local, de mar aberto, onde, infelizmente, por volta das 9h30, o meu enteado entrou nessa água aqui e, infelizmente, não voltou mais. A gente tá com esperança de encontrar ele. A família está muito abalada. Até agora não estou vendo nada. Tem um barquinho ali e disseram que tem outro mais pra frente”, disse ele.

Fernando contou ainda que Tiago saiu de casa dizendo que ia ver a praia. Segundo ele, a família chegou a alertar para que o rapaz não entrasse no mar. Mesmo assim, Tiago, que estava acompanhado de um amigo, teria decidido entrar na água e acabou indo para uma área mais funda, quando a força do mar arrastou o jovem.

Desde então, familiares acompanham as buscas com muita apreensão. Até a última atualização desta reportagem, as buscas seguiam em andamento na tentativa de localizar a vítima.