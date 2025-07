BPTur da Polícia Militar terá nova unidade no Peró, em Cabo Frio

Paulo Roberto

O Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) da Polícia Militar terá uma nova base operacional na Praça do Moinho, a poucos metros da Praia do Peró, em Cabo Frio. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (21) pelo secretário estadual de Polícia Militar e comandante-geral da PM, coronel Marcelo de Menezes, durante cerimônia realizada na Praia do Peró, ao lado da Bandeira Azul, selo internacional de qualidade ambiental. O governador Cláudio Castro informou que o destacamento do BPTur começa a funcionar em três meses.



A nova unidade reforçará a segurança nos principais destinos turísticos da Costa do Sol, como Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. A base ocupará um prédio construído há mais de dez anos com a finalidade de sediar um posto policial, mas que vinha sendo subutilizado. A localização é considerada estratégica para a mobilidade da polícia em toda a região.



A cerimônia no Peró ocorreu depois que o governador e o coronel Menezes entregaram novas viaturas, motos aquáticas e um carro-comando ao 25º BPM (Cabo Frio), à Polícia Rodoviária e à Polícia Ambiental. O carro-comando conta com tecnologia de ponta, capaz de transmitir imagens em tempo real captadas por drones e câmeras.



— A segurança pública é a base de tudo, nas cidades, nos bairros e nas vilas. Temos uma boa parceria com a Prefeitura de Cabo Frio. A praia do Peró, mesmo em uma segunda-feira de inverno, está lotada. Nada prospera sem segurança. Estou muito feliz por participar desta empreitada — declarou o coronel Menezes, que depois, acompanhado do prefeito, fez uma visita técnica ao prédio onde ficará o destacamento.

Presente ao evento, o prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, ressaltou a importância da medida para o turismo local:

— O Peró é a pérola da Costa do Sol. Só temos a agradecer à sensibilidade do coronel Menezes por atender a essa demanda. Agora, quem visita esse paraíso vai contar com policiamento qualificado, preparado para acolher, orientar e proteger — disse o prefeito.



Representantes da comunidade também participaram da cerimônia. A Associação Comercial e Turística do Peró (Acetur) e o grupo Amigos do Peró entregaram uma carta de agradecimento ao coronel Menezes e ao prefeito:



— Há anos reivindicamos a instalação de uma unidade da PM na Praça do Moinho, na estrutura construída para esta finalidade. A comunidade e os comerciantes de toda a região estão muito felizes com esse anúncio — afirmou Marta Rocha, dos Amigos do Peró.



Com a nova base do BPTur, a expectativa é de que a segurança nas áreas turísticas da Costa do Sol seja significativamente reforçada, especialmente durante a alta temporada.