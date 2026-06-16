Brasil x Haiti movimenta São Pedro da Aldeia com programação gratuita nesta sexta-feira 

A torcida aldeense tem encontro marcado na Praça da Igreja Matriz nesta sexta-feira (19/06). A Prefeitura de São Pedro da Aldeia preparou mais uma programação especial para a transmissão da partida entre Brasil e Haiti, que será exibida em um telão de LED instalado em trio elétrico. Além do jogo, atrações culturais e opções de lazer prometem movimentar o Centro da cidade ao longo da tarde e da noite.

O confronto da Seleção Brasileira, marcado para as 21h30, será o ponto alto da programação. Antes de a bola rolar, moradores e visitantes poderão participar de atividades voltadas para toda a família, em um ambiente de integração e expectativa para mais uma partida do Mundial.

A programação terá início às 16h, com um espaço dedicado à troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo. A atividade, que já se tornou tradição entre os apaixonados pelo futebol, estimula a interação entre colecionadores de diferentes idades e aquece o público para o jogo.

A partir das 17h, a FeirArt ocupará a Praça da Matriz com opções de artesanato, moda autoral e gastronomia, valorizando o trabalho dos empreendedores locais e oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e prestigiar a produção aldeense.

Às 19h30, o DJ Felipe Paço assume o comando da programação musical, animando a praça e preparando os torcedores para o momento mais aguardado da noite.

Em seguida, às 21h30, será realizada a transmissão da partida entre Brasil e Haiti em telão de LED instalado em trio elétrico, permitindo ao público acompanhar cada lance em um ambiente de confraternização, entusiasmo e torcida coletiva.

A iniciativa é realizada de forma integrada pelas Secretarias Municipais de Esportes e Lazer, de Cultura e de Turismo, com o apoio das Secretarias de Segurança e Ordem Pública e de Serviços Públicos.