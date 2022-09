Bruno some da justiça de Cabo Frio com o dinheiro arrecado em vaquinha para pagar pensão

O ex-golerio Bruno Fernandes “sumiu” de Cabo Frio, onde mora, com o dinheiro que seria utilizado para quitar parte do débito de pensão que tem com o filho dele com Eliza Samúdio, Bruninho, segundo a defesa do menor.

Conforme fontes oficiais de justiça, tentaram intimar Bruno por três vezes nas últimas semanas, mas não o encontraram no endereço informado no cartório de execução penal.

A madrinha de Bruninho, Maria do Carmo Santos, disse que os oficiais de justiça tentaram cumprir os mandatos nos dias 23, 25 e 27 de agosto. Em todos as tentativas, Bruno não respondeu aos chamados na portaria do condomínio, em Cabo Frio.

Há meses, Bruno chegou a realizar uma “vaquinha” on-line, alegando que o dinheiro arrecado iria para o filho. Porém, o montante de mais de R$ 20 mil não chegou à mão de Sônia Moura, avó e responsável legal de Bruninho.