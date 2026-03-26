Buchecha fará show de encerramento do Festival da Lula de Arraial do Cabo

Pioneiro do funk melody brasileiro, artista se apresenta no Estádio Barcelão no domingo, dia 5 de abril

O Festival da Lula 2026 acaba de confirmar mais uma grande atração: Buchecha. O cantor sobe ao palco no domingo, dia 5 de abril, às 21h, no Estádio Barcelão, em Arraial do Cabo, encerrando a programação musical do evento.

Um dos nomes mais marcantes do funk brasileiro, Buchecha construiu uma carreira de sucesso que atravessa gerações, com hits que seguem vivos no imaginário popular.

Conhecido por sua trajetória na dupla Claudinho & Buchecha, o artista se consolidou como referência no funk melody, levando romantismo e identidade própria ao gênero.

Com um repertório repleto de clássicos, como “Nosso Sonho” e “Só Love”, o cantor promete um show nostálgico e animado, reunindo diferentes públicos em uma apresentação que deve marcar o encerramento do festival em grande estilo.

Além dele, o evento já conta com apresentações confirmadas da cantora MaLu, que abre a programação na quinta-feira, dia 2, e do grupo Os Garotin, que se apresenta no sábado, dia 4 de abril.

O Festival da Lula 2026 será realizado durante a Semana Santa, entre os dias 2 e 5 de abril, e promete movimentar Arraial do Cabo com uma programação diversificada. O evento reúne música, cultura e gastronomia, com shows de artistas nacionais, talentos locais e DJs, além de mais de 80 pratos elaborados por chefs, tendo como destaque a tradicional lula do Cabo.

A iniciativa busca valorizar o pescado local e fortalecer a identidade gastronômica do município. O festival é um dos principais eventos do calendário anual da cidade.

O evento é uma idealização da Associação de Pescadores de Arraial do Cabo (APAC), com apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo.