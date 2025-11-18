Bueiro entupido e buraco em expansão geram risco e mau cheiro no Jardim Flamboyant, em Cabo Frio

Moradores e comerciantes da Rua José Paes de Abreu, no bairro Jardim Flamboyant, em Cabo Frio, denunciam que convivem há anos com dois problemas simultâneos: um buraco que estaria aumentando de tamanho e um bueiro entupido que provoca esgoto ao ar livre há pelo menos quatro anos.

Eles relatam que o mau cheiro é constante e prejudica a rotina de quem mora ou trabalha no local. Uma moradora, que tem a saúde debilitada após tratar um câncer, afirma que vive preocupada com o risco de contaminação.

Ela diz que o filho de seis anos não consegue brincar na varanda porque, quando os carros passam, respingos da água suja atingem o interior da casa. O temor é que a criança acabe exposta a doenças causadas pelo esgoto.

O buraco no asfalto também vem gerando apreensão. Moradores afirmam que a erosão tem aumentado e novos pontos de afundamento já aparecem próximos ao trecho principal, indicando possível instabilidade do solo.