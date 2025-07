“Busão de Tamoios” revoluciona mobilidade no segundo distrito de Cabo Frio

Novo programa da Prefeitura já transporta mais de 5 mil passageiros por dia e impulsiona o

comércio local

Até poucos meses atrás, circular entre os bairros de Tamoios, distrito de Cabo Frio, era um desafio diário para moradores e comerciantes. Com apenas uma linha de ônibus interna e horários limitados, a maioria das linhas disponíveis tinha como destino a região central da cidade, dificultando a mobilidade dentro do próprio distrito.



Esse cenário começou a mudar com a chegada do programa “Busão de Tamoios”, lançado em março deste ano pela Prefeitura de Cabo Frio, sob liderança do prefeito Dr. Serginho e com execução da Secretaria de Mobilidade Urbana, comandada pelo secretário Josias da Swell. A proposta foi clara: transformar a mobilidade urbana em Tamoios, oferecendo um transporte coletivo moderno, eficiente e acessível.



O novo sistema trouxe ônibus equipados com ar-condicionado, acessibilidade e tarifa reduzida de R$ 3,00, além de uma nova lógica de funcionamento, com veículos circulando a cada 8 minutos, inclusive aos fins de semana e feriados. Esse nível de frequência e abrangência só foi possível graças ao aporte de subsídio público ao sistema de transporte coletivo.



Foram criadas cinco linhas, conectando bairros antes desassistidos:



Linha 346 – Nova Califórnia / Unapark

Linha 355 – Botafogo / Chavão

Linha 361 – Santo Antônio / Gargoá

Linha 363 – Santo Antônio / Agrisa

Linha 364 – Santo Antônio / Maria Joaquina (via Campos Novos)



A resposta da população foi imediata: o número de passageiros saltou de 600 para cerca de 5.000 por dia. Os ônibus passaram a integrar a rotina das comunidades, conectando moradores a serviços públicos, escolas e ao comércio local. Comerciantes de bairros como Unamar, Santo Antônio, Botafogo, Maria Joaquina e Nova Califórnia relatam um aumento expressivo no fluxo de clientes. “Hoje o cliente consegue vir comprar e voltar pra casa sem depender de carona ou de horários limitados”, destacam os lojistas.



Para o prefeito Dr. Serginho e o secretário Josias da Swell, o “Busão de Tamoios” representa mais do que mobilidade urbana: é inclusão social, estímulo à economia local e fortalecimento do sentimento de pertencimento ao território. Ambos ressaltam que a decisão de investir na circulação interna do distrito foi estratégica, visando o crescimento ordenado da cidade e o acesso equitativo a oportunidades.



A implantação do programa é um exemplo concreto de como uma política pública bem planejada pode transformar realidades. Ao subsidiar o transporte coletivo, o município eliminou barreiras à mobilidade e promoveu um transporte público mais humano, eficiente e comprometido com a qualidade de vida dos cidadãos cabofrienses.