Buscas por adolescente desaparecido no mar em Arraial do Cabo entram no quarto dia

Jornal de Sábado
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As buscas pelo adolescente Juan Guilherme Martins, de 14 anos, desaparecido no mar na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, entraram no quarto dia nesta segunda-feira (20). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação teve início na manhã de sexta-feira (17), logo após o registro da ocorrência. 

O Corpo de Bombeiros ainda informou que as buscas prosseguem nesta segunda-feira (20) e seguem sem previsão de encerramento. Participam das buscas embarcações, motos aquáticas, mergulhadores e viaturas terrestres.

Segundo a corporação, as condições do mar continuam influenciando a operação. Por causa da ressaca que atinge o litoral fluminense, alguns recursos são empregados conforme as condições de segurança, já que as ondas e as correntes mais intensas dificultam o trabalho das equipes. 


As circunstâncias do desaparecimento ainda são investigadas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que aconteceu antes de o adolescente desaparecer no mar. 

As autoridades orientam que banhistas respeitem a sinalização nas praias e evitem entrar no mar enquanto persistirem as condições de ressaca, devido ao risco provocado pelas ondas fortes e correntes de retorno.

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