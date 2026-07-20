Buscas por adolescente desaparecido no mar em Arraial do Cabo entram no quarto dia

As buscas pelo adolescente Juan Guilherme Martins, de 14 anos, desaparecido no mar na Praia do Pontal, em Arraial do Cabo, entraram no quarto dia nesta segunda-feira (20).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a operação teve início na manhã de sexta-feira (17), logo após o registro da ocorrência.
O Corpo de Bombeiros ainda informou que as buscas prosseguem nesta segunda-feira (20) e seguem sem previsão de encerramento. Participam das buscas embarcações, motos aquáticas, mergulhadores e viaturas terrestres.
Segundo a corporação, as condições do mar continuam influenciando a operação. Por causa da ressaca que atinge o litoral fluminense, alguns recursos são empregados conforme as condições de segurança, já que as ondas e as correntes mais intensas dificultam o trabalho das equipes.
As circunstâncias do desaparecimento ainda são investigadas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que aconteceu antes de o adolescente desaparecer no mar.
As autoridades orientam que banhistas respeitem a sinalização nas praias e evitem entrar no mar enquanto persistirem as condições de ressaca, devido ao risco provocado pelas ondas fortes e correntes de retorno.