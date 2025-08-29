Búzios abre oficialmente o BikerFest 2025 com shows e grande participação do público

A noite desta quinta-feira (28) marcou a abertura oficial do BikerFest 2025, evento que movimenta a cidade com música, cultura e lazer. Realizado no Campo Azul e Branco, o festival reuniu moradores, turistas e apaixonados por motociclismo em uma programação diversificada, que segue até domingo (31).

O primeiro dia foi embalado pelo rock nacional, com a abertura da banda Blood Mary e destaque para o show da banda Detonautas, que mais uma vez se apresentou em Búzios. O grupo, que já tem uma relação especial com a cidade, trouxe emoção e energia ao palco, consolidando a atmosfera vibrante do evento.

Com uma programação que inclui apresentações musicais, encontro de motociclistas e atividades culturais, o BikerFest reafirma o papel de Búzios como destino de grandes eventos, promovendo turismo, lazer e movimentando a economia local.