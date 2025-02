Búzios atinge 93% de ocupação hoteleira no Carnaval

O turismo de Búzios segue em alta, e os números comprovam o sucesso das ações promovidas pela Prefeitura para impulsionar a economia local. Graças a um calendário estratégico de eventos e a uma programação especial de Carnaval, a ocupação hoteleira da cidade saltou de 76% no início de fevereiro para 93% no período da folia.

Desde o início do ano, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, tem intensificado os investimentos na promoção do destino, atraindo visitantes e movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local. O reflexo desse trabalho já pôde ser visto em janeiro, quando a taxa de ocupação chegou a 94%, e agora se mantém em alta, com fevereiro registrando uma média de 89%.

O sucesso do Carnaval em Búzios é resultado de uma série de iniciativas, incluindo eventos culturais, esportivos e musicais que garantem entretenimento para moradores e turistas. Com o planejamento contínuo da Prefeitura, a expectativa é que a cidade siga batendo recordes e consolidando sua posição como um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil.