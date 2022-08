Búzios avança com calçamento de ruas da cidade

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem, avança com as obras de pavimentação pelas ruas da cidade. Na manhã desta segunda-feira (08), o prefeito Alexandre Martins vistoriou presencialmente o andamento dos trabalhos.

O cronograma das ações de calçamento das ruas do município segue avançando e desta vez a rua Isaias Pereira de Carvalho, no bairro São José, receberá a pavimentação. Os trabalhos estão voltados para as melhorias de infraestrutura, bem-estar dos moradores da localidade e seguirão de forma contínua, visando a segurança, conforto e qualidade de vida.

Para o gestor, a celeridade dos processos torna o trabalho mais intenso, mas este é o objetivo: “Avançar para que em breve mais ruas recebam as benfeitorias”, declarou Alexandre enquanto acompanhava os trabalhos e conversava com alguns moradores do bairro.