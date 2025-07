Búzios Biker Fest 2025 agita a cidade de 28 a 31 de agosto

De 28 a 31 de agosto, Búzios será palco do Búzios Biker Fest 2025, evento que promete reunir amantes de motos, música e do charme único da cidade. O encontro, que já se tornou tradição, será realizado no Campo da Sociedade Esportiva de Búzios (CEB), combinando o ronco dos motores com uma programação cultural e o cenário paradisíaco da região.

O Búzios Biker Fest 2025 contará com dois palcos: o Palco Búzios (o principal) e um palco montado próximo ao setor gastronômico, no novo e querido Moto Bar.

Durante quatro dias, os fãs do rock’n’roll e adeptos do motociclismo poderão aproveitar grandes atrações, como shows de wheeling, globo da morte, expositores, praça de alimentação e apresentações de bandas de rock badaladas e consagradas.

A 12ª edição do Búzios Biker Fest é uma realização da Prefeitura de Búzios e do Búzios Moto Clube. Acelere sua moto e curta a cidade que é verão o ano todo!

Em breve, a programação completa dos shows será divulgada.