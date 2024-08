Búzios Brut se destaca no Degusta Búzios com espaço de celebração

O “Degusta Búzios” inaugurou, neste fim de semana, a temporada de festivais gastronômicos na região. O evento acontece em diversos pontos da cidade: Rua das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos e reúne mais de 150 estabelecimentos locais oferecendo uma ampla variedade de pratos e bebidas para os visitantes.

Um lounge na Rua das Pedras, na antiga boate Clube 151 é um dos destaques do evento gastronômico, ponto de degustação do Búzios Brut, o primeiro espumante da cidade, criado pela turismóloga e empresária Daniela Menozzi. Ela conta que trabalhou por anos na área de distribuição de bebidas e eventos e sentia a falta de um espumante que fosse a cara de Búzios, que Dani chama de “cidade da celebração”.

A Arquiteta Gisele Ribeiro assina o projeto do espaço do Búzios Brunt, com direito a tapete vermelho. Segundo ela, o maior desafio foi projetar, em tempo recorde, um lounge que imprimisse a energia mágica de Búzios em uma decoração informal. A madeira e a palha acabaram por criar um ambiente contemporâneo e extremamente charmoso.

Os apreciadores da Búzios Brut podem esperar. Dani Menozzi revela que planeja novos lançamentos para o próximo ano, enquanto isso, o público tem a opção de dois tipos de espumantes. A Brut, “carro chefe” da empresa, um Blanc de Blanc 100% Chardonnay que harmoniza com toda gastronomia da região, e o Rosé, para curtir o pôr-do-sol ou um dia na piscina com os amigos. Os preços em média variam de R$ 150 a R$ 250 de acordo com serviço oferecido de cada cliente.

— Para o Festival Gastronômico está sendo praticado um valor especial (Taças a R$ 20, e Garrafa a R$ 99) para que o público possa degustar ante do almoço ou do jantar ou curtindo o pôr-do-sol na cidade, comenta Dani, lembrando que o espumante pode ser adquirido também nos principais hotéis, restaurantes e eventos e também pelo link na Bio no Instagram @buziosbrut.

Dani Menozzi recomenda a bebida para todos os momentos, de uma comemoração simples com a família e amigos a um grande evento. Segundo ela, a Búzios Brut está pronta para ser saboreada com seu perlage fino e refrescante, único, capaz de fazer desses momentos uma celebração inesquecível. Tim-Tim. Santé! Salud.

Foto: Isaias Coutinho / Folha de Búzios