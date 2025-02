Búzios celebra a 11ª Festa de Iemanjá com rituais e preservação ambiental

No próximo sábado, 1º de fevereiro, Búzios recebe mais uma edição da tradicional Festa de Iemanjá, que chega à sua 11ª celebração. O evento, realizado pelo KWE ASÉ DÓYA NIDAN com o apoio da Prefeitura de Búzios, acontece a partir das 16h no Píer de Manguinhos, reunindo fiéis, simpatizantes e admiradores da cultura afro-brasileira.

Somente o mar para saudar a Rainha das Águas

Com uma proposta de respeito à natureza e à tranquilidade da celebração, este ano a festa reforça o compromisso com a sustentabilidade: não haverá fogos de estampido. O objetivo é manter a harmonia do evento com o meio ambiente e garantir o bem-estar de todos os presentes, além de respeitar a fauna local.

Os participantes poderão acompanhar os rituais, cânticos e homenagens à orixá das águas salgadas, que simboliza o acolhimento, a proteção e a força feminina. A cerimônia inclui oferendas ao mar, momentos de reflexão e muita fé, fortalecendo a tradição e a espiritualidade que marcam essa festividade.

Tradição e cultura em Búzios

A Festa de Iemanjá é um evento de grande importância cultural e religiosa, sendo reconhecida por sua beleza e energia especial. Além de fortalecer as manifestações culturais afro-brasileiras, a celebração atrai moradores e turistas que buscam vivenciar a espiritualidade e o respeito às tradições.

Venha participar desse momento especial, celebrado à beira-mar com fé, harmonia e respeito à natureza.