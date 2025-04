Búzios com 83% de ocupação hoteleira para a Semana Santa

Nosso balneário segue entre os destinos turísticos mais procurados do estado do Rio para o feriadão da Páscoa 2025! Segundo dados da Associação de Hotéis de Búzios e do Convention Bureau, já alcançamos 83% de ocupação, com expectativa de aumento nos próximos dias.

Com praias deslumbrantes, excelente infraestrutura e hospitalidade de sobra, Búzios é o lugar ideal para quem busca descanso, lazer e boa gastronomia neste feriado.

A movimentação também aquece o comércio local, impulsionando a economia e fortalecendo o turismo sustentável.