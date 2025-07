Búzios comemora os novos voos internacionais feitos através do Aeroporto de Cabo Frio

A cidade de Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, tem avançado na ampliação de sua malha aérea internacional com foco no mercado sul-americano. O mais recente resultado desse esforço é a operação de um novo voo regular entre Rosário, na Argentina, e o Aeroporto Internacional de Cabo Frio.

Nas duas últimas semanas, a nova rota movimentou mais de 360 passageiros, demonstrando o impacto direto da medida sobre o turismo regional.

A iniciativa é parte de uma estratégia liderada pela Secretaria Municipal de Turismo, que desde março intensificou as articulações com companhias aéreas argentinas e chilenas.

Durante uma missão técnica na Argentina, representantes de Búzios se reuniram com executivos da Flybondi, Aerolíneas Argentinas, Gol e JetSmart. O objetivo é ampliar a conectividade internacional e consolidar a Costa do Sol como porta de entrada de turistas estrangeiros.

Além da rota com Rosário, estão em estágio avançado as negociações para voos regulares a partir de Córdoba, também na Argentina, e para uma nova operação sazonal entre Santiago, no Chile, e Cabo Frio, com escala prevista em Montevidéu. A previsão é de que essas conexões estejam disponíveis para a alta temporada de verão.

“Cada voo que conquistamos representa uma vitória para a economia local e uma nova oportunidade de apresentar Búzios ao mundo”, afirmou o secretário de Turismo, Thomas Weber. Segundo ele, o foco está em facilitar o acesso ao destino e fortalecer a imagem da cidade como referência no turismo internacional.

A administração municipal tem apostado principalmente no potencial de cidades do interior da Argentina, onde há grande interesse por destinos brasileiros. De acordo com dados do Observatório do Turismo do Estado do Rio de Janeiro, os turistas argentinos continuam liderando a presença estrangeira em regiões como Búzios, Arraial do Cabo e Cabo Frio.

A movimentação no Aeroporto de Cabo Frio, que opera voos nacionais e internacionais, é considerada estratégica para o desenvolvimento da Costa do Sol. Em visita recente ao terminal, a equipe da Secretaria de Turismo produziu um vídeo institucional destacando o fluxo de visitantes estrangeiros e os bastidores das operações.

A expectativa é que o reforço das conexões internacionais contribua para um aumento expressivo no fluxo turístico da região na próxima temporada, beneficiando diretamente setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio local.