Búzios conclui itinerância de Postura e realiza entrega de novos crachás para trabalhadores das praias do município

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da coordenadoria de Postura, concluiu a itinerância nas praias do município par atender o recadastramento dos trabalhadores permissionários de todas as praias do município.

A ação que teve início em janeiro e percorreu todas as praias, com intuito de agilizar e regularizar todos os ambulantes no seu local de trabalho. Todos os anos os ambulantes são obrigados a realizarem o recadastramento e cadastramento para renovação do trabalho permissionário na sede da Secretaria.

Com essa iniciativa, grande parte dos ambulantes realizaram o cadastramento e pegaram seus crachás no próprio local de trabalho, sem precisar faltar o trabalho para ir na sede da Secretaria, no bairro da Rasa.

Os trabalhadores que não tiveram a oportunidade de pegar os novos crachás, deverão comparecer a sede da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, no bairro da Rasa, para retira-lo.