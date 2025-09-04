Búzios conquista Selo ODS Bronze, certificação nacional do Instituto ODS

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Clima e Sustentabilidade, conquistou o Selo ODS Bronze, certificação nacional do Instituto ODS, com reconhecimento oficial da Organização das Nações Unidas (ONU). A premiação será entregue no dia 9 de setembro, em cerimônia no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco (SP), quando cidades de todo o país terão seus projetos certificados e receberão o selo com validade de 12 meses.

O município foi certificado pelo cumprimento de metas relacionadas a três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, fruto do trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos e meio pela gestão do prefeito Alexandre Martins. Até o momento, Búzios é o único município fluminense a conquistar esse reconhecimento.

Em Búzios, três programas foram responsáveis pela conquista: o Programa de Reflorestamento de Áreas Urbanas, que garantiu o reconhecimento no ODS 13 – Ação Contra a Mudança Global do Clima; o Programa Bandeira Azul, implementado nas praias do Forno, Azeda, Tucuns e José Gonçalves, vinculado ao ODS 14 – Vida na Água; e o Programa de Remoção de Resíduos Sólidos em Praias, representando o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Cabe enfatizar que em novembro de 2024, durante o encontro do G20 na cidade do Rio de Janeiro, Búzios conquistou o 2º lugar no Desafio dos ODS da ONU-Habitat, sendo premiada em ODS 6/Água e Saneamento e ODS 14/Vida na Água, frente outros 92 municípios do estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o secretário do Clima e Sustentabilidade, Evanildo Nascimento, a certificação representa um avanço no compromisso do município com políticas públicas voltadas à preservação ambiental, à sustentabilidade e à qualidade de vida da população, além de consolidar Búzios como referência nacional em gestão ambiental integrada.

As 3 certificações possuem validade de 12 meses e devem ser renovadas em auditoria anualmente. O procedimento possui apoio e reconhecimento institucional da ONU, que coordena esforços nos países membros para que estes possam se adequar às metas do desenvolvimento sustentável.