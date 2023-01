Búzios dá continuidade as cirurgias de frenectomia no Hospital Municipal Rodolpho Perissé

O ano de 2023 começou com a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizando no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) cirurgias de frenectomia em bebês e crianças. Procedimento indicado para remoção do freio lingual (língua presa), obrigatório em todo país desde que a lei 13.002/2014 entrou em vigor no final de 2014, é um feito inédito no município. A cirurgia é executada no HMRP desde o ano passado.

A não realização desta cirurgia em bebês pode acarretar em prejuízos na amamentação, deglutição e respiração, e em crianças e adultos prejudica também a fonação. Realizada após “teste da linguinha”, que em Búzios é feito no HMRP até 24 horas após o parto, a frenectomia firma o compromisso com a humanização do atendimento hospitalar.

“A saúde é um direito que deve ser garantido já nos primeiros dias de vida. O prefeito Alexandre Martins, reforça constantemente isso”, comenta Leônidas Heringer, secretário municipal de saúde.

O procedimento cirúrgico é simples, consiste no corte, ou ‘pique’ do freio com anestésico local. “O resultado é imediato, após alguns minutos o bebê já volta a mamar corretamente. Daí a importância de o teste ser também realizado na própria unidade hospitalar”, explica a cirurgiã bucomaxilo Manuela Zenela.

Também compuseram a equipe da primeira frenectomia do ano o anestesista Paulo Artur e a odontopediatra especializada em pacientes com necessidades especiais, Micaela Albertini.