Búzios é reconhecida como a cidade com melhor desenvolvimento socioeconômico na Região dos Lagos

Armação dos Búzios acaba de alcançar um marco inédito: É a cidade mais desenvolvida socioeconomicamente da Região dos Lagos e Baixada Litorânea, segundo o mais recente levantamento do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

A cidade não só lidera o ranking regional como deu um salto expressivo no cenário estadual, saindo da 24ª para a 12ª posição entre os 92 municípios fluminenses. O resultado é reflexo direto de uma gestão pública comprometida com o crescimento sustentável da cidade e com a geração de oportunidades para sua população.

Nos últimos anos, Búzios tem implementado uma série de ações que têm aquecido sua economia e elevado os índices de qualidade de vida:

Calendário de eventos fortalecendo o turismo o ano inteiro – Com festivais gastronômicos, esportivos, culturais e religiosos, a cidade tem mantido a economia girando em todas as estações, atraindo turistas nacionais e internacionais.

Turismo de cruzeiros em alta – Com a temporada de cruzeiros, Búzios recebe centenas de Cruzeiros por ano, injetando milhões de reais na economia local e movimentando setores como comércio, artesanato, transporte e alimentação.

Presença nas maiores feiras internacionais de turismo – A cidade tem marcado presença em eventos como a WTM (World Travel Market) e a ABAV Expo, promovendo o destino Búzios para o mundo, atraindo investidores e fortalecendo o setor hoteleiro e de serviços.

Obras de infraestrutura e mobilidade – A Prefeitura tem realizado melhorias significativas em pavimentação, drenagem e acessibilidade em diversos bairros, com foco tanto na qualidade de vida dos moradores quanto na melhor recepção aos turistas.

Avanços na saúde pública – Com unidades de saúde reformadas, novos equipamentos, ampliação do hospital municipal, o município conquistou um dos melhores índices da saúde no IFDM.

Investimentos em educação – A construção e reforma de escolas e creches, capacitação de professores, entrega de uniformes e materiais escolares e programas de incentivo à permanência dos alunos têm contribuído para o avanço do índice educacional.

Geração de empregos e apoio ao empreendedor – A cidade tem oferecido capacitações, facilitado a abertura de empresas e fortalecido o turismo como eixo gerador de renda e postos de trabalho. O resultado? Búzios conquistou uma das três maiores notas do estado do Rio no indicador Emprego & Renda.

Para o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, o resultado de Búzios é um exemplo de como políticas públicas bem direcionadas podem transformar realidades:

“Enquanto muitos municípios ainda enfrentam décadas de atraso, Búzios é prova viva de que o avanço é possível com visão, planejamento e responsabilidade. A cidade tem demonstrado que, com políticas públicas bem estruturadas, é possível melhorar a qualidade de vida da população, diversificar a economia e alcançar resultados concretos. O desempenho de Búzios é exemplar e serve de referência para todo o estado do Rio e para o Brasil” – disse o presidente.