Búzios entra com ação coletiva de indenização contra Enel

A Procuradoria-Geral do Munícipio de Armação dos Búzios entrou com uma ação coletiva de indenização contra a Enel.

A ação acontece pelas falhas no fornecimento de energia ao longo dos últimos meses. Segundo informações divulgadas na ação, são imensuráveis os prejuízos causados a diversos moradores e comerciantes pela ausência de energia por prazo que ultrapassa o razoável.

Na ação o Município ainda pede que a Enel realize, no prazo de 24 horas, as adequações técnicas necessárias nas linhas de transmissão que abastecem o Município de Armação dos Búzios, como forma de evitar as constantes interrupções no fornecimento de energia no Município de Armação dos Búzios.

Por fim, pede a condenação da Enel ao pagamento de indenização genérica aos consumidores lesados.