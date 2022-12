Búzios espera receber mais de 300 mil turistas para o Réveillon

Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, espera receber mais de 300 mil turistas para o Réveillon.

A Prefeitura de Búzios realizará a tradicional queima de fogos de artifícios para celebrar a chegada do novo ano em quatro pontos do município: Centro (Orla Bardot), Geribá, Manguinhos e Rasa (praça do Inefi). O evento terá a duração de 10 minutos.

Na cidade mais badalada do Brasil, neste ano os fogos serão de baixo estampido, e com shows pirotécnicos para comemorar a chegada de 2023. O município espera receber mais de 300 mil pessoas oriundas de várias partes do país e do mundo.

A taxa de ocupação hoteleira para as festas de fim de ano, segundo dados do Búzios Convention & Visitors Bureau e Associação de Hotéis de Búzios (AHB) é de 96%. Para o mês de janeiro de 2023, a ocupação já ultrapassou 60%.