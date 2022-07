Búzios faz nova sinalização em ciclovias, faixa de pedestres, eixo viário e faixa elevada da cidade

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública iniciou nesta terça-feira (05) a sinalização de todas as ciclovias, faixa de pedestre, eixo viário com as marcações horizontais e faixa elevada da cidade. O serviço está sendo executado no período noturno para não atrapalhar o tráfego durante o dia.

A nova sinalização está sendo realizada ao longo da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho que compreende o Trevo do Barbuda a entrada do bairro da Tartaruga. A iniciativa visa dar mais segurança, seja aos pedestres, ciclistas ou motoristas. A sinalização irá até o antigo pórtico da cidade, onde funciona o Centro de Informações Turísticas do município.

Nesta quarta-feira (06) também serão iniciadas as sinalizações da Avenida Elídio Gonçalves do trevo do Zumbi até a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Verde.