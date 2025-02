Búzios ganhará escola do ensino médio da CE Rei Pelé

Prefeitura de Búzios firmou um convênio com o Governo do Estado e o Governo Federal para a construção da CE Rei Pelé, uma escola de ensino médio em tempo integral, em uma área de 6.800 m², atrás da Faetec, no bairro da Rasa.

Com 13 salas de aula, a nova unidade beneficiará 455 alunos, oferecendo ensino em turno integral, garantindo mais oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para nossos jovens.

Essa é uma iniciativa importante do Estado do Rio de Janeiro para expandir a rede pública de educação, cumprindo as metas do Plano Nacional de Educação (PNE) e fortalecendo a educação básica na cidade.