Búzios inaugura Castramóvel e realiza vacinação antirrábica neste sábado

Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria da Causa Animal, realizará neste sábado (12), das 10h às 16h, na Praça Tia Uia, a inauguração oficial do novo Castramóvel unidade móvel de atendimento veterinário voltada para a castração gratuita de cães e gatos no município. A vacinação antirrábica será paralela aos atendimentos do Castramóvel.

Adaptado no modelo trailer, o Castramóvel passou por todas as etapas exigidas para o seu pleno funcionamento, incluindo a regularização junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, as adequações das salas de cirurgia e pós-operatório, o processo seletivo para a contratação da equipe técnica e a finalização da identidade visual do veículo. Durante o evento de inauguração, já serão realizados os primeiros exames para os atendimentos cirúrgicos, marcando o início de uma nova etapa no cuidado com os animais da cidade.

Além dos exames, haverá aplicação de vacinas antirrábicas. A Secretaria da Causa Animal orienta que os tutores levem a carteira de vacinação dos animais e sigam as recomendações de segurança: cães devem estar com focinheira e gatos devem ser levados em caixas de transporte. É importante lembrar que a vacina contra a raiva é anual. Portanto, os animais vacinados na última campanha, realizada em outubro do ano passado, não precisam ser imunizados novamente agora.

Para a secretária da pasta, Amanda Mozer, a inauguração do Castramóvel representa um grande avanço na política pública de proteção animal em Búzios: “Búzios mostra, mais uma vez, que ama e cuida dos seus animais. Castrar é um ato de amor, responsabilidade e respeito à vida. Seguimos juntos por um futuro mais digno para todos os animais.”

Com essa iniciativa, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o controle populacional, a saúde animal e a promoção do bem-estar em todo o município.