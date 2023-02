A partir de amanhã, a Prefeitura de Búzios inicia a campanha de vacinação contra a Covid-19 com a dose bivalente, destinada ao grupo prioritário de idosos com 70 anos ou mais, pessoas a partir de 12 anos imunocomprometidas e quilombolas. Também estará disponível nas UBSs a Pfizer Baby.

É importante que os pacientes que procurarem pelo imunizante tenham, no mínimo, as doses primárias completas com intervalo de 4 meses da última aplicação. Previna-se!