Búzios Jazz Festival atrai mais de 20 mil pessoas e movimenta R$ 4,56 milhões na economia local

Com um público estimado em mais de 20 mil pessoas, o Búzios Jazz Festival consolidou-se como um dos principais eventos do calendário turístico do município, movimentando cerca de R$ 4,56 milhões na economia local durante o feriadão.

O resultado é fruto de um trabalho estratégico da Prefeitura de Búzios, que estruturou um calendário com eventos distribuídos durante todo o ano, combatendo a sazonalidade e eliminando o conceito de “baixa temporada” no município.

De acordo com o Búzios Convention Bureau, a taxa de ocupação da rede hoteleira durante o feriadão ultrapassou 80%. Os dados reforçam o desempenho do setor no município, que vem mantendo números elevados desde o início do ano: 93% em janeiro, 93% em fevereiro, 89% em março e 80% em abril.

Reconhecida como a cidade mais amada do Rio de Janeiro e um dos principais destinos turísticos do Brasil e do mundo, Búzios se baseia numa gestão voltada para o fortalecimento do turismo e o desenvolvimento econômico sustentável.