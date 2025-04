Búzios Jazz Festival começa nesta quinta-feira

O som do jazz vai embalar Búzios entre os dias 1º e 4 de maio, com a realização do Búzios Jazz Festival.



O evento, gratuito e aberto ao público, contará com apresentações em dois palcos: a Praça Santos Dumont e a Praça dos Ossos, ambos no Centro da cidade.

Segundo a organização, a programação reúne nomes importantes da cena nacional e internacional do jazz e blues, além de artistas consagrados da música brasileira.

Entre os destaques estão os shows de Rosa Marya Colin, Rodrigo Suricato, Banda Black Rio, Orquestra Voadora, além de atrações internacionais como a Prado Brothers Band e o cantor Lorenzo Thompson, dos Estados Unidos.