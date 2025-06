Búzios participa do Smart City Business Brazil Congress 2025 em São Paulo

Nesta terça e quarta-feira (03 e 04), o secretário do Clima e Sustentabilidade de Búzios, Evanildo Nascimento, está em São Paulo representando a cidade no Smart City Business Brazil Congress 2025, realizado no Pavilhão Branco do Expo Center Norte.

O secretário buziano foi convidado a participar de duas mesas redondas, em função dos resultados obtidos na ONU Habitat, no G20. Os debates são um espaço de diálogo e cocriação, onde práticas inovadoras são repensadas para garantir a equidade de oportunidades e moldar um futuro urbano centrado no bem-estar dos cidadãos. O congresso representa uma oportunidade para transformar as cidades em ambientes que evoluem para atender às necessidades da população, promovendo um desenvolvimento urbano mais humano, sustentável e integrado.

Nesta terça-feira (03), o tema do debate com a participação do representante de Búzios é: Quais as principais dificuldades que os gestores enfrentam para equilibrar crescimento e sustentabilidade?

Na quarta-feira (04), a pauta será: Como os governos podem criar políticas públicas para incentivar práticas sustentáveis e aumentar a resiliência climática nas cidades?

O Smart City Business é o principal ponto de encontro para líderes inovadores comprometidos com uma agenda que coloca as pessoas e o planeta no centro do planejamento. Trata-se de uma oportunidade única para dialogar com líderes, especialistas e profissionais de diversos setores, cocriando soluções que priorizam o ser humano e o meio ambiente no desenvolvimento urbano.