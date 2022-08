Búzios prevê 300 mil cruzeiristas na temporada 2022/2023

A partir de novembro deste ano, a Armação de Búzios (RJ) espera receber em torno de 300 mil cruzeiristas, previstos para a temporada de cruzeiros 2022/2023. Ao todo, serão 87 escalas na cidade, contando também com os navios de passagem, em uma oferta total de 320 mil leitos e 100 mil tripulantes.



Segundo Marco Ferraz, presidente da CLIA Brasil, a expectativa é que essa movimentação injete R$ 160 milhões na economia do balneário, considerando o último estudo da organização, feito em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). A pesquisa apontou o gasto médio gerado por cada cruzeirista nas cidades de escala, no valor de R$ 557,00.



“Búzios é um destino importante para a temporada. Por ser bastante conhecido em todo o País, faz parte de diversos roteiros que atraem muitas pessoas. A cidade tem se preparado cada vez melhor para receber milhares de cruzeiristas, contribuindo para o crescimento do setor e colhendo os impactos positivos para a economia local”, ressaltou Marco.

Navios e preparativos para recepção

A temporada começará no dia 7 de novembro de 2022, com a chegada do MSC Fantasia, e receberá ainda os navios MSC Armonia, MSC Música, MSC Preziosa, MSC Seashore, MSC Seaview e Costa Fortuna. Este último, passará por Búzios em um roteiro de oito noites, que também inclui Ilhabela, Ilha Grande, Buenos Aires e Montevidéu.

De acordo com o secretário de Turismo da região, João Carlos Souza dos Anjos, conhecido como Dom de Búzios, a temporada gera benefícios para o cidadão buziano.



“O município está organizando a logística para uma recepção de excelência, com ampla divulgação das escalas para que todos os empresários possam se preparar da melhor forma possível”, afirmou Dom de Búzios.

A temporada 2022/2023 em Búzios é a primeira na retomada das atividades turísticas pós-pandemia, e com os 300 mil cruzeiristas esperados, a cidade se organiza para receber os turistas.