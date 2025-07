Búzios projeta expansão global com ações na Embratur

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Turismo, participou nesta semana de uma série de reuniões estratégicas na sede da Embratur, em Brasília. O secretário de Turismo, Thomas Weber, levou à pauta temas prioritários para o fortalecimento da conectividade aérea e o posicionamento internacional de Búzios como destino turístico de excelência.

Durante os encontros com Bruno Villa, chefe de gabinete, e Fábio Montanheiro, gerente de Inteligência de Dados da Embratur, foram analisadas oportunidades para ampliar os voos entre Guarulhos e o Aeroporto Internacional de Cabo Frio, com novas reuniões previstas durante o Salão do Turismo, que acontecerá em agosto, em São Paulo.

Outros temas abordados incluíram a reativação do fluxo turístico com os Estados Unidos, com a inclusão de Búzios em campanhas promocionais e a realização de eventos presenciais; o fortalecimento do mercado europeu, com apoio da representação da Embratur na Europa e articulações iniciadas na WTM (World Travel Market); e a análise de estratégias para atuação no mercado chinês nos anos de 2025 e 2026.

Também foram tratadas possibilidades de novos voos internacionais com origem em Córdoba (Argentina) e Santiago (Chile) com destino ao aeroporto de Cabo Frio, visando facilitar o acesso dos turistas do Cone Sul à Região. “O turismo internacional é estratégico para o desenvolvimento econômico de Búzios e de toda Costa do Sol. Reforçar a conectividade aérea e posicionar nosso destino nos principais mercados emissores é uma prioridade da nossa gestão”, afirmou o secretário de Turismo, Thomas Weber