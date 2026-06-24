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Búzios promove ação de limpeza do fundo do mar neste sábado

Jornal de Sábado
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A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Clima e Sustentabilidade, realizará neste sábado (27), a partir das 8h, a ação Limpeza do Fundo do Mar nas praias do Canto, da Armação e dos Ossos.

A ação busca sensibilizar a população sobre a necessidade de manter os mares limpos e destacar o papel fundamental dos oceanos para a manutenção da vida no planeta.

A iniciativa contará com uma força-tarefa integrada entre as secretarias de Pesca, Juventude, Ordem Pública, Educação e Cultura, com o objetivo de promover a conscientização ambiental e reforçar a importância da preservação dos ecossistemas marinhos.

O ponto de encontro será no Píer do Centro, de onde partirão as equipes envolvidas na atividade.
A participação da comunidade é essencial para ampliar a conscientização ambiental e reforçar o compromisso coletivo com a preservação do município.

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