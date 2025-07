Búzios promove capacitação para conselheiros de direito de pessoas com deficiência

Nesta sexta-feira (18), o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Búzios realizou uma importante Capacitação para o Controle Social e Atuação no Conselho de Direitos, no auditório da Secretaria de Turismo. ????

Com foco no fortalecimento técnico dos conselheiros, o evento abordou temas como gestão participativa, controle social e estratégias para garantir políticas públicas inclusivas e eficazes no nosso município.

Estiveram presentes representantes de destaque na área dos direitos da pessoa com deficiência, reforçando a troca de experiências e o compromisso com uma Búzios mais acessível e igualitária para todos!