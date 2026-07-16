Búzios promove manhã de esporte, lazer e contato com a natureza em Geribá

A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, realiza neste sábado (18), a partir das 8h, no canto direito da Praia de Geribá, o evento Trilha + Funcional + Dança. A programação é gratuita e convida moradores e visitantes para uma manhã dedicada à prática de atividades físicas, ao bem-estar e à conexão com a natureza.

A iniciativa reunirá uma trilha até o mirante, exercícios funcionais, aula de dança e ioga, proporcionando aos participantes uma experiência que alia saúde, qualidade de vida e integração em um dos principais cartões-postais do município.

Além de incentivar a prática regular de atividades físicas, o evento busca valorizar os espaços naturais de Búzios como ambientes propícios para o lazer, a convivência e a promoção da saúde.

A Secretaria de Lazer e do Esporte convida a população a participar da programação e recomenda que os participantes utilizem roupas leves, calçados adequados para caminhada, protetor solar e levem uma garrafa de água para hidratação durante as atividades.