Búzios promove trilha ecológica entre José Gonçalves e Caravelas em alusão à Campanha Outubro Rosa

A Prefeitura de Búzios, por meio das secretarias da Mulher e do Idoso e de Lazer e do Esporte, promoverá no próximo sábado (29), uma trilha ecológica entre os bairros José Gonçalves e Caravelas em alusão à Campanha Outubro Rosa. O ponto de encontro será no ponto final das vans em José Gonçalves, às 8h.

A trilha faz parte das ações que a Secretaria da Mulher e do Idoso promoveu durante o mês de outubro em conscientização da prevenção e combate ao câncer de mama. As inscrições serão realizadas no local. As primeiras 50 mulheres inscritas receberão o kit do evento.

Vista-se de Rosa e venha fazer parte desta mobilização sobre a importância de olhar com atenção para a sua saúde.