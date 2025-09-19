Búzios realiza campanha de vacinação antirrábica no dia 27 de setembro

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Causa Animal, realizará no dia 27 de setembro a campanha de vacinação antirrábica, das 8h às 16h, nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município: Brava, Ferradura, Geribá, Cem Braças, Capão, São José, José Gonçalves, Baía Formosa, Olavo da Costa, Praça do INEFI e Escola Lydia Sherman.

Para garantir a segurança, é importante que os tutores levem seus cães com focinheira, auxiliando no trabalho dos agentes e mantendo os animais mais calmos durante a aplicação. Já os felinos devem ser transportados em caixas apropriadas.

Podem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade, desde que estejam saudáveis, não tenham passado por procedimentos cirúrgicos recentes e não estejam em tratamento de saúde.

Além dos pontos fixos, uma equipe da Secretaria dará apoio a idosos, pessoas com deficiência e protetores que possuam no mínimo oito animais. Essa equipe estará concentrada na Praça da Tia Uia (INEFI).

A raiva é uma doença grave, que pode afetar tanto animais quanto seres humanos, e a vacinação é a forma mais eficaz de proteger os pets e toda a comunidade.