Pular para o conteúdo
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Búzios realiza campanha de vacinação antirrábica no dia 27 de setembro

Jornal de Sábado
IMG_2588

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Causa Animal, realizará no dia 27 de setembro a campanha de vacinação antirrábica, das 8h às 16h, nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município: Brava, Ferradura, Geribá, Cem Braças, Capão, São José, José Gonçalves, Baía Formosa, Olavo da Costa, Praça do INEFI e Escola Lydia Sherman.

Para garantir a segurança, é importante que os tutores levem seus cães com focinheira, auxiliando no trabalho dos agentes e mantendo os animais mais calmos durante a aplicação. Já os felinos devem ser transportados em caixas apropriadas.

Podem ser vacinados cães e gatos a partir de três meses de idade, desde que estejam saudáveis, não tenham passado por procedimentos cirúrgicos recentes e não estejam em tratamento de saúde.

Além dos pontos fixos, uma equipe da Secretaria dará apoio a idosos, pessoas com deficiência e protetores que possuam no mínimo oito animais. Essa equipe estará concentrada na Praça da Tia Uia (INEFI).

A raiva é uma doença grave, que pode afetar tanto animais quanto seres humanos, e a vacinação é a forma mais eficaz de proteger os pets e toda a comunidade.

Veja também

Aviso de Reunião Pública – CONDERLAGOS – 19/09/2025

IMG_2590

13 toneladas de resíduos são retiradas da Praça da Cidadania, em Cabo Frio

IMG_2589

Tamanduá-mirim, resgatado pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, retorna à natureza no Pontal do Peró

IMG_1107

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quinta-feira, dia 18

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.