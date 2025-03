Búzios realiza fiscalização de extravasamento de efluentes em caixa de inspeção em Manguinhos

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Saneamento e Drenagem, realizou nesta terça-feira (11) uma fiscalização em parceria com a Prolagos em frente ao Porto da Barra, em Manguinhos, após denúncia de extravasamento de efluentes em caixa de inspeção.

Durante a ação, os agentes percorreram várias ruas para identificar as ligações clandestinas. Alguns proprietários foram notificados para que comprovem a conexão do imóvel com a rede coletora de esgoto.

De acordo com o secretário de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, a fiscalização faz parte de várias ações em conjunto com a Prolagos para identificar as ligações clandestinas de afluentes na rede de águas pluviais da cidade. “Estamos aqui em uma ação conjunta com a Prolagos para identificar quais residências estão ligadas de maneira equivocada às redes pluviais, trazendo contribuição de esgoto para o Porto da Barra e adjacências. Queremos pedir a compreensão e a cooperação de todos os munícipes para que a nossa cidade caminhe com a melhor qualidade de vida. Contamos com vocês para realizarem corretamente a ligação da rede de esgoto.”

A fiscalização busca garantir que os efluentes sejam devidamente direcionados à rede separativa, evitando impactos ambientais e riscos à saúde pública. Além da notificação aos proprietários, a Prolagos, concessionária responsável pelo saneamento na região, fará um mapeamento de toda a área que tem rede coletora no local para divulgação.

A Prefeitura reforça a importância do correto descarte de efluentes e alerta que imóveis com ligações irregulares estão sujeitos a penalidades. As ações de fiscalização seguem em toda a cidade para assegurar a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida da população.