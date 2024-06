Búzios realiza Limpeza do Fundo do Mar na Praia do Canto neste sábado

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo realizará neste sábado (08), uma ação de limpeza no fundo do mar, na praia do Canto e no Píer do Centro em comemoração ao mês do ambiente, a partir das 9h.

Em Búzios, esta ação de limpeza do fundo do mar, será realizada pela 4ª vez consecutiva pela Gestão municipal, e em parceria com a Colônia dos Pescadores Z-23, com apoio das secretarias de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, Segurança e Ordem Pública (Guarda-Vidas), Mulher e Serviços Públicos.

Em 2023, a ação recolheu mais de duas (02) toneladas de lixo do fundo do mar, entre, pneus, garrafas e madeiras, além de plásticos.